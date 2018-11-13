"Репетиція зими": синоптик розповіла про погоду в Україні на завтра
На дорогах країни завтра очікується ожеледиця.
У середу, 14 листопада, у багатьох областях України очікується мокрий сніг, на дорогах ожеледиця.
Прогноз погоди на сьогодні: в Україні холодно, на сході місцями пройде сніг (карта)
У західних областях України дощитиме. Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.
"14-го листопада у Київській, Житомирській, Чернігівській, Вінницькій областях та в західній частині Черкаської області очікується мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця! У західній частині України очікується переважно дощ... На решті території - без істотних опадів", - пише вона.
За словами Діденко, найближчої ночі температура повітря становитиме 0-5 градусів морозу, на сході -4...-10 градусів. Завтра вдень від 2 морозу до 4 тепла. У західних областях вночі +1...+4 градуси, вдень +4...+8, на Закарпатті до +12 градусів.
У Києві 14 листопада очікується дощ та мокрий сніг. Вночі температура -2...-4 градуси, вдень близько нуля.
Діденко радить у середу виїжджати на роботу раніше звичайного та приготувати міцне взуття.
Нагадаємо, протягом 14-15 листопада у Києві та Київській області погіршиться погода. Очікується мокрий сніг, на дорогах ожеледиця.
Погода в Україні
- Вінниця+3°... +1°
- Дніпро+2°... -3°
- Донецьк+1°... -6°
- Житомир+5°... +2°
- Запоріжжя+3°... -2°
- Івано-Франківськ+10°... +4°
- Київ0°... -2°
- Кіровоград0°... -3°
- Луганськ-1°... -6°
- Луцьк+8°... +3°
- Львів+9°... +4°
- Миколаїв+3°... -1°
- Одеса+3°... -1°
- Полтава0°... -4°
- Рівне+7°... +2°
- Сімферополь+6°... +1°
- Суми-1°... -5°
- Тернопіль+8°... +3°
- Харків0°... -5°
- Херсон+4°... 0°
- Хмельницький+7°... +2°
- Черкаси+2°... -3°
- Чернігів-1°... -3°
- Чернівці+9°... +4°