"Репетиція зими": синоптик розповіла про погоду в Україні на завтра

На дорогах країни завтра очікується ожеледиця.

Завтра в Україні погіршиться погода / Фото УНІАН

У середу, 14 листопада, у багатьох областях України очікується мокрий сніг, на дорогах ожеледиця.

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У західних областях України дощитиме. Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"14-го листопада у Київській, Житомирській, Чернігівській, Вінницькій областях та в західній частині Черкаської області очікується мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця! У західній частині України очікується переважно дощ... На решті території - без істотних опадів", - пише вона.

За словами Діденко, найближчої ночі температура повітря становитиме 0-5 градусів морозу, на сході -4...-10 градусів. Завтра вдень від 2 морозу до 4 тепла. У західних областях вночі +1...+4 градуси, вдень +4...+8, на Закарпатті до +12 градусів.

У Києві 14 листопада очікується дощ та мокрий сніг. Вночі температура -2...-4 градуси, вдень близько нуля.

Діденко радить у середу виїжджати на роботу раніше звичайного та приготувати міцне взуття.

Нагадаємо, протягом 14-15 листопада у Києві та Київській області погіршиться погода. Очікується мокрий сніг, на дорогах ожеледиця.