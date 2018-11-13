Трамп оголосив зоною стихійного лиха штат Каліфорнія, що постраждав у результаті лісових пожеж
Жертвами пожеж стали 44 людини.
Президент США Дональд Трамп оголосив зоною стихійного лиха американський штат Каліфорнія, який постраждав у результаті лісових пожеж.
Через лісові пожежі в Каліфорнії евакуюють місцевих жителів (фото, відео)
Про це він написав у Twitter.
«Я щойно схвалив прискорений запит про режим стихійного лиха для штату Каліфорнія», - зазначив Трамп.
I just an approved expedited request for a Major Disaster Declaration for the State of California. Wanted to respond quickly in order to alleviate some of the incredible suffering going on. I am with you all the way. God Bless all of the victims and families affected.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 листопада 2018 р.
Раніше повідомлялося, що жертвами лісових пожеж в Каліфорнії стали 44 людини. Офіційно зниклими безвісти числяться 228 осіб.
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