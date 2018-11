Трамп оголосив зоною стихійного лиха штат Каліфорнія, що постраждав у результаті лісових пожеж

Жертвами пожеж стали 44 людини.

Про це він написав у Twitter.

«Я щойно схвалив прискорений запит про режим стихійного лиха для штату Каліфорнія», - зазначив Трамп.

I just an approved expedited request for a Major Disaster Declaration for the State of California. Wanted to respond quickly in order to alleviate some of the incredible suffering going on. I am with you all the way. God Bless all of the victims and families affected.