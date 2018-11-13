Трамп оголосив зоною стихійного лиха штат Каліфорнія, що постраждав у результаті лісових пожеж

12:56, 13 листопада 2018
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Жертвами пожеж стали 44 людини.

У Каліфорнії вирують лісові пожежі / REUTERS
У Каліфорнії вирують лісові пожежі / REUTERS

Президент США Дональд Трамп оголосив зоною стихійного лиха американський штат Каліфорнія, який постраждав у результаті лісових пожеж.

Через лісові пожежі в Каліфорнії евакуюють місцевих жителів (фото, відео)

Про це він написав у Twitter.

«Я щойно схвалив прискорений запит про режим стихійного лиха для штату Каліфорнія», - зазначив Трамп.

Раніше повідомлялося, що жертвами лісових пожеж в Каліфорнії стали 44 людини. Офіційно зниклими безвісти числяться 228 осіб.

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Теги: #пожежа#Каліфорнія
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