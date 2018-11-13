Українців попереджають про погіршення погоди: завтра місцями намете до шести сантиметрів снігу

14:33, 13 листопада 2018
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Через снігопад очікуються ускладнення руху транспорту.

Завтра у багатьох областях очікуються снігопади / УНІАН
Завтра у багатьох областях очікуються снігопади / УНІАН

Протягом 14-15 листопада у шести областях України очікується сніг з дощем, синоптики попереджають про тимчасове утворення снігового покриву висотою 3-6 см.

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Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, вдень 14 листопада та вночі 15 листопада у Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях сніг з дощем (тимчасове утворення снігового покриву висотою 3-6 см), місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; на дорогах ожеледиця.

Також у ДСНС зазначили, що через негоду очікуються незначні ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Нагадаємо, у середу, 14 листопада, у багатьох областях України очікується мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. У західних областях дощитиме. 

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Теги: #погода#сніг
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