Українців попереджають про погіршення погоди: завтра місцями намете до шести сантиметрів снігу
Через снігопад очікуються ускладнення руху транспорту.
Протягом 14-15 листопада у шести областях України очікується сніг з дощем, синоптики попереджають про тимчасове утворення снігового покриву висотою 3-6 см.
Мокрий сніг та ожеледиця: жителів Києва попереджають про погіршення погоди
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Так, вдень 14 листопада та вночі 15 листопада у Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях сніг з дощем (тимчасове утворення снігового покриву висотою 3-6 см), місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; на дорогах ожеледиця.
Також у ДСНС зазначили, що через негоду очікуються незначні ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
Нагадаємо, у середу, 14 листопада, у багатьох областях України очікується мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. У західних областях дощитиме.
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