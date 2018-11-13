Лісові пожежі в Каліфорнії: як рятують тварин (фото, відео)

Багато людей не встигли евакуювати своїх домашніх тварин.

У Каліфорнії від лісових пожеж рятують тварин / REUTERS

В американському штаті Каліфорнія вирують масштабні лісові пожежі. Допомога потрібна не тільки людям, але і домашнім і диким тваринам.

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Національна асоціація пожежної безпеки порекомендувала власникам домашніх тварин, що знаходяться в зоні можливого поширення вогню, продумати план їхньої евакуації, проте деякі просто не встигли це зробити, повідомляє BBC.

У мережі з'явилися акаунти, групи і хештеги, за допомогою яких волонтери намагаються допомогти тваринам повернутися до своїх господарів.

Наразі відомо про 44 загиблих у результаті лісових пожеж в Каліфорнії. Понад 200 осіб вважаються зниклими безвісти.

As I was getting into Paradise this morning I came across a firefighter who found an injured cat. He was holding tightly onto the cat while animal control arrived. #CampFire@abc7newsbayarea#abc7nowpic.twitter.com/qtX7tWpAcM — Carlos Saucedo (@Carlos_Saucedo) 10 ноября 2018 г.