Лісові пожежі в Каліфорнії: як рятують тварин (фото, відео)

Багато людей не встигли евакуювати своїх домашніх тварин.

Читайте також Трамп оголосив зоною стихійного лиха штат Каліфорнія, що постраждав у результаті лісових пожеж

Національна асоціація пожежної безпеки порекомендувала власникам домашніх тварин, що знаходяться в зоні можливого поширення вогню, продумати план їхньої евакуації, проте деякі просто не встигли це зробити, повідомляє BBC.

У мережі з'явилися акаунти, групи і хештеги, за допомогою яких волонтери намагаються допомогти тваринам повернутися до своїх господарів.

Наразі відомо про 44 загиблих у результаті лісових пожеж в Каліфорнії. Понад 200 осіб вважаються зниклими безвісти.

As I was getting into Paradise this morning I came across a firefighter who found an injured cat. He was holding tightly onto the cat while animal control arrived. #CampFire @abc7newsbayarea #abc7now pic.twitter.com/qtX7tWpAcM

A Shasta County Coroner’s Office crew looking for remains of people killed in the #CampFire in Paradise found a cat in the ashes of a home.

She said, “It’s nice to be able to find something alive in all this. It’s not often I’m part of a rescue. It’s always recovery.”@KPIXtvpic.twitter.com/KD6SLjJukL