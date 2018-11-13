Лісові пожежі в Каліфорнії: як рятують тварин (фото, відео)

15:19, 13 листопада 2018
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Багато людей не встигли евакуювати своїх домашніх тварин.

У Каліфорнії від лісових пожеж рятують тварин / REUTERS
У Каліфорнії від лісових пожеж рятують тварин / REUTERS

В американському штаті Каліфорнія вирують масштабні лісові пожежі. Допомога потрібна не тільки людям, але і домашнім і диким тваринам.

Трамп оголосив зоною стихійного лиха штат Каліфорнія, що постраждав у результаті лісових пожеж

Національна асоціація пожежної безпеки порекомендувала власникам домашніх тварин, що знаходяться в зоні можливого поширення вогню, продумати план їхньої евакуації, проте деякі просто не встигли це зробити, повідомляє BBC.

У мережі з'явилися акаунти, групи і хештеги, за допомогою яких волонтери намагаються допомогти тваринам повернутися до своїх господарів.

Наразі відомо про 44 загиблих у результаті лісових пожеж в Каліфорнії. Понад 200 осіб вважаються зниклими безвісти.

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Теги: #Каліфорнія#лісові пожежі
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