Лісові пожежі в Каліфорнії: як рятують тварин (фото, відео)
Багато людей не встигли евакуювати своїх домашніх тварин.
В американському штаті Каліфорнія вирують масштабні лісові пожежі. Допомога потрібна не тільки людям, але і домашнім і диким тваринам.
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Національна асоціація пожежної безпеки порекомендувала власникам домашніх тварин, що знаходяться в зоні можливого поширення вогню, продумати план їхньої евакуації, проте деякі просто не встигли це зробити, повідомляє BBC.
У мережі з'явилися акаунти, групи і хештеги, за допомогою яких волонтери намагаються допомогти тваринам повернутися до своїх господарів.
Наразі відомо про 44 загиблих у результаті лісових пожеж в Каліфорнії. Понад 200 осіб вважаються зниклими безвісти.
As I was getting into Paradise this morning I came across a firefighter who found an injured cat. He was holding tightly onto the cat while animal control arrived. #CampFire@abc7newsbayarea#abc7nowpic.twitter.com/qtX7tWpAcM— Carlos Saucedo (@Carlos_Saucedo) 10 ноября 2018 г.
A Shasta County Coroner’s Office crew looking for remains of people killed in the #CampFire in Paradise found a cat in the ashes of a home.— Katie Nielsen (@KatieKPIX) 11 ноября 2018 г.
She said, “It’s nice to be able to find something alive in all this. It’s not often I’m part of a rescue. It’s always recovery.”@KPIXtvpic.twitter.com/KD6SLjJukL
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