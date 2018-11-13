В Індонезії семеро людей стали жертвами зсувів
Під ударом зсувів ґрунту опинився житловий будинок.
У результаті сходження зсувів в індонезійській провінції Північна Суматра загинули семеро людей.
В результаті повеней в Індонезії загинули чотири людини (відео)
Під ударом зсувів, викликаних сильними зливами, опинився житловий будинок в районі Південний Ніас, де перебували семеро жителів, передає Сіньхуа з посиланням на регіональне агентство з ліквідації наслідків стихійних лих.
Через безперервні дощі зберігається можливість сходження нових зсувів, тому місцева влада евакуювала всіх людей, що живуть на схилі небезпечного пагорба.
Нагадаємо, в австралійському Мельбурні лише за три години 6 листопада випала половина місячної норми опадів.
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