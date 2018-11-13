Прогноз погоди на завтра: в Україні очікуються дощі, снігопади і морози (відеопрогноз)
Вночі місцями температура опуститься до -6°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 14 листопада в Україні збережеться холодна погода, у багатьох областях пройдуть дощі і сніг.
Українців попереджають про погіршення погоди: завтра місцями намете до шести сантиметрів снігу
Погода на завтра. На сході без опадів, температура вночі -6°, вдень до +1°. У південних регіонах місцями пройде сніг. Температура до +5°.
На заході України пройдуть зливи. Температура до +10°.
У північних областях очікуються снігопади. Температура вночі до -3°, вдень до 0°. У центрі місцями пройде сніг, температура вночі до -3°, вдень до +5°.
За народним прогнозом, 14 листопада — день святих Кузьми і Дем'яна, Івана. Якщо на Кузьму і Дем'яна на деревах не залишається листя, наступного року буде голод. Якщо випав сніг, то навесні потрібно чекати великого розливу. Якщо розвезе дорогу — не чекай морозів до початку грудня.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
- Вінниця+3°... +1°
- Дніпро+2°... -3°
- Донецьк+1°... -6°
- Житомир+5°... +2°
- Запоріжжя+3°... -2°
- Івано-Франківськ+10°... +4°
- Київ0°... -2°
- Кіровоград0°... -3°
- Луганськ-1°... -6°
- Луцьк+8°... +3°
- Львів+9°... +4°
- Миколаїв+3°... -1°
- Одеса+3°... -1°
- Полтава0°... -4°
- Рівне+7°... +2°
- Сімферополь+6°... +1°
- Суми-1°... -5°
- Тернопіль+8°... +3°
- Харків0°... -5°
- Херсон+4°... 0°
- Хмельницький+7°... +2°
- Черкаси+2°... -3°
- Чернігів-1°... -3°
- Чернівці+9°... +4°