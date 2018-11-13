Прогноз погоди на завтра: в Україні очікуються дощі, снігопади і морози (відеопрогноз)

16:30, 13 листопада 2018
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Вночі місцями температура опуститься до -6°.

Завтра в Україні очікується сніг / УНІАН
Завтра в Україні очікується сніг / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 14 листопада в Україні збережеться холодна погода, у багатьох областях пройдуть дощі і сніг.

Українців попереджають про погіршення погоди: завтра місцями намете до шести сантиметрів снігу

Погода на завтра. На сході без опадів, температура вночі -6°, вдень до +1°. У південних регіонах місцями пройде сніг. Температура до +5°.

На заході України пройдуть зливи. Температура до +10°.

У північних областях очікуються снігопади. Температура вночі до -3°, вдень до 0°. У центрі місцями пройде сніг, температура вночі до -3°, вдень до +5°.

За народним прогнозом, 14 листопада — день святих Кузьми і Дем'яна, Івана. Якщо на Кузьму і Дем'яна на деревах не залишається листя, наступного року буде голод. Якщо випав сніг, то навесні потрібно чекати великого розливу. Якщо розвезе дорогу — не чекай морозів до початку грудня.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #погода#сніг
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