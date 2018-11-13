Завтра в Києві буде холодно і пройде сніг

17:00, 13 листопада 2018
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Температура у столиці не підніметься вище 0°.

Завтра в Києві пройде сніг / УНІАН
Завтра в Києві пройде сніг / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 14 листопада, у Києві пройде сильний сніг, температура до 0°.

Українців попереджають про погіршення погоди: завтра місцями намете до шести сантиметрів снігу

Погода у Києві на завтра. Температура повітря вдень 0°, ввечері - до -1°. Вітер південний, до 4,8 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:08, а зайде в 16:15.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада в Україні збережеться холодна погода, у багатьох областях пройдуть дощі і сніг.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #Київ#погода#сніг
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