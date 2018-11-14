Оголошено штормове попередження, очікується до 6 сантиметрів снігу: до України сьогодні увірветься "зима" (відео)

В Україні з цієї нагоди навіть оголошено штормове попередження.

У столиці теж очікується сніг / фото УНІАН

Обережно, сніг – такий прогноз погоди оголошено на середу, 14 листопада. На Київщині та Чернігівщині сніговий покрив очікується в 4-6 сантиметрів.

На Житомирщині та Вінниччині прогнозують сніг із дощем. Можлива негода в Черкасах та Кропивницькому, йдеться в сюжеті ТСН.

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Опади розпочнуться зранку, місцями триватимуть цілий день. Температура - від морозної до плюсової, тож на дорогах можлива ожеледиця.

Столична влада вже попросила киян відмовитися від машин і пересісти на громадський транспорт. А на шиномонтажах напередодні помічені великі черги. Українцям радять змінити гуму на зимову і бути обережними на дорогах.

Як повідомляла Погода УНІАН, 14 листопада в Україні збережеться холодна погода, у багатьох областях пройдуть дощі та сніг.