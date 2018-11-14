Погода на сьогодні: в Україні буде холодно, у багатьох областях пройде сніг (карта)
У західних регіонах очікуються дощі.
Згідно з даними Погода УНІАН, 14 листопада в Україні збережеться холодна погода, у багатьох областях пройдуть дощі і сніг.
Українців попереджають про погіршення погоди: завтра місцями намете до шести сантиметрів снігу
Прогноз погоди на сьогодні. На сході без опадів, температура до +1°. У південних регіонах місцями пройде сніг. Температура до +5°.
На заході України пройдуть зливи. Температура до +10°.
У північних областях очікуються снігопади. Температура до 0°. У центрі місцями пройде сніг, температура до +5°.
За народним прогнозом, 14 листопада — день святих Кузьми і Дем'яна, Івана. Якщо на Кузьму і Дем'яна на деревах не залишається листя, наступного року буде голод. Якщо випав сніг, то по весні потрібно чекати великого розливу. Якщо розвезе дорогу — не чекай морозів до початку грудня.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
- Вінниця+4°... -6°
- Дніпро+4°... -2°
- Донецьк+1°... -3°
- Житомир+4°... -7°
- Запоріжжя+6°... -2°
- Івано-Франківськ+8°... +1°
- Київ+1°... -7°
- Кіровоград+1°... -6°
- Луганськ+1°... -4°
- Луцьк+6°... 0°
- Львів+7°... +1°
- Миколаїв+1°... -3°
- Одеса+2°... -2°
- Полтава+1°... -5°
- Рівне+5°... -2°
- Сімферополь+3°... 0°
- Суми+2°... -6°
- Тернопіль+6°... -1°
- Харків+2°... -4°
- Херсон+3°... -3°
- Хмельницький+4°... -4°
- Черкаси+2°... -6°
- Чернігів+2°... -9°
- Чернівці+6°... 0°