Погода на сьогодні: в Україні буде холодно, у багатьох областях пройде сніг (карта)

08:10, 14 листопада 2018
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У західних регіонах очікуються дощі.

В Україні сьогодні очікуються снігопади / УНІАН
В Україні сьогодні очікуються снігопади / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 14 листопада в Україні збережеться холодна погода, у багатьох областях пройдуть дощі і сніг.

Українців попереджають про погіршення погоди: завтра місцями намете до шести сантиметрів снігу

Прогноз погоди на сьогодні. На сході без опадів, температура до +1°. У південних регіонах місцями пройде сніг. Температура до +5°.

На заході України пройдуть зливи. Температура до +10°.

У північних областях очікуються снігопади. Температура до 0°. У центрі місцями пройде сніг, температура до +5°.

Прогноз на 14 листопада / УНІАН
Прогноз на 14 листопада / УНІАН

За народним прогнозом, 14 листопада — день святих Кузьми і Дем'яна, Івана. Якщо на Кузьму і Дем'яна на деревах не залишається листя, наступного року буде голод. Якщо випав сніг, то по весні потрібно чекати великого розливу. Якщо розвезе дорогу — не чекай морозів до початку грудня.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #погода#сніг
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