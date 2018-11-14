У Києві випав перший сніг (фото)

09:32, 14 листопада 2018
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Фотографіями засніженої столиці діляться жителі в соцмережах.

Синоптики попереджають про мокрому снігу і ожеледиці в Києві / Instagram zorax.community
Синоптики попереджають про мокрому снігу і ожеледиці в Києві / Instagram zorax.community

У Києві і Київській області в середу, 14 листопада, випав перший сніг.

Фотографіями засніженої столиці діляться жителі в соцмережах.

Синоптики попереджають про мокрий сніг та ожеледицю у Києві, північних та центральних областях України.

УНІАН
УНІАН
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УНІАН Instagram top_people_planet2018
Instagram actual_news
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«За даними Укргідрометцентру, вдень 14 листопада та вночі 15 листопада у Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях сніг з дощем (тимчасове утворення снігового покриву висотою 3-6 см), місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; на дорогах ожеледиця», - йдеться у повідомленні.

Instagram tetianabila
Instagram tetianabila
УНІАН
УНІАН
УНІАН
УНІАН
УНІАН
УНІАН

Очікується незначне ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

А так вже засипало Ірпінь / Instagram this_irpin_grisha
А так вже засипало Ірпінь / Instagram this_irpin_grisha

Як повідомляв УНІАН, в Україні буде холодно, у багатьох областях пройде сніг.

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Теги: #Київ#сніг
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