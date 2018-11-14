Сніг з дощем та ожеледиця: Укргідрометцентр попереджає про погіршення погоди в Україні

09:30, 14 листопада 2018
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Місцями намете до 6 см снігу.

Сьогодні в Україні очікуються снігопади / УНІАН
Сьогодні в Україні очікуються снігопади / УНІАН

Протягом 14-15 листопада у шести областях очікується погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.

Погода на сьогодні: в Україні буде холодно, у багатьох областях пройде сніг (карта)

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, вдень 14 листопада та вночі 15 листопада у Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях очікується сніг з дощем (тимчасове утворення снігового покриву висотою 3-6 см), місцями налипання мокрого снігу та ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Раніше став відомий прогноз погоди у Києві на сьогодні. У столиці пройде сильний сніг, температура до 0°.

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Теги: #погода#сніг#ожеледиця
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