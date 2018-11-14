Київських водіїв закликають не користуватися автомобілями під час снігопаду

09:58, 14 листопада 2018
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Очікується,що у столиці намете до 4 см снігу.

Київьских водіїв просять не користуватися авто через снігопад / УНІАН
Київьских водіїв просять не користуватися авто через снігопад / УНІАН

Сьогодні, 14 листопада, у Києві очікується снігопад, на дорогіх ожеледиця. Через погіршення погодних умов водіїв просять не користуватися особистим авто.

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Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За словами заступника голови КМДА Дмитра Давтяна, 14 та 15 листопада у столиці очікується погіршення погодних умов. У середу снігопад триватиме упродовж дня та може створити покрив у 4 см і стати причиною ожеледиці.

"Перші дні справжньої зими будуть нелегкими для нас, тож прошу – будьте обачні. За можливості, користуйтеся громадським транспортом", - наголосив він.

Тих автовласників, які все ж користуватимуться власним транспортом, просять подбати про зимові шини та збереження швидкісного режиму. Водіїв також просять не залишати свій транспорт обабіч доріг, адже це заважатиме спецтехніці оперативно розчищати дороги.

Нагадаємо, протягом 14-15 листопада у шести областях очікується погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.

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Теги: #Київ#сніг
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