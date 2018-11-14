На дороги Києва виїхала снігоприбиральна техніка (відео)

Учасників дорожнього руху просять бути уважними та обережними.

На дороги Києві виїхала снігоприбиральна техніка / facebook.com/kievavtodor

Із початком снігопаду снігоприбиральна техніка підприємств «Київавтодору» розпочала роботу на дорогах столиці.

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Техніка обробляє дорожнє покриття посипальними матеріалами з метою недопущення утворення слизькості. Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на «Київавтодор».

Враховуючи погіршення погодних умов, усіх учасників дорожнього руху просять бути уважними та обережними під час руху містом в умовах снігопаду.

Нагадаємо, через погіршення погодних умов водіїв просять не користуватися особистим авто.