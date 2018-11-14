Вогко, слизько, мокро: синоптик розповіла про погоду в Україні на завтра

11:34, 14 листопада 2018
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Завтра місцями очікується мокрий сніг.

Завтра в Україні місцями очікується мокрий сніг / фото УНІАН
Завтра в Україні місцями очікується мокрий сніг / фото УНІАН

У четвер, 15 листопада, у багатьох регіонах України очікуються дощі, місцями з мокрим снігом.

Сніг з дощем та ожеледиця: Укргідрометцентр попереджає про погіршення погоди в Україні

Такий прогноз погоди опублікувала у Facebook синоптик Наталія Діденко.

"15 листопада в західних областях України йтиме дощ, місцями з мокрим снігом... У південній частині України завтра очікуються невеликі дощі, місцями навіть з мокрим снігом На решті території або просто хмарно, або трохи противної мряки", - пише вона.

За словами Діденко, найближчої ночі опади затримаються на півночі та в центрі - переважно мокрий сніг, налипання мокрого снігу і ожеледиця на дорогах.

Вночі в Україні 0...-5 градусів. Вдень 0...+5 градусів, на заході +3...+8 градусів.

У Києві вночі очікуються сніг або переохолоджений дощ. Завтра в столиці буде хмарно, до +2 градусів.

Нагадаємо, 14 листопада у Києві очікується снігопад, на дорогіх ожеледиця. Через погіршення погодних умов водіїв просять не користуватися особистим авто.

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Теги: #погода#сніг
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