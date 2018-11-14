Вогко, слизько, мокро: синоптик розповіла про погоду в Україні на завтра
Завтра місцями очікується мокрий сніг.
У четвер, 15 листопада, у багатьох регіонах України очікуються дощі, місцями з мокрим снігом.
Сніг з дощем та ожеледиця: Укргідрометцентр попереджає про погіршення погоди в Україні
Такий прогноз погоди опублікувала у Facebook синоптик Наталія Діденко.
"15 листопада в західних областях України йтиме дощ, місцями з мокрим снігом... У південній частині України завтра очікуються невеликі дощі, місцями навіть з мокрим снігом На решті території або просто хмарно, або трохи противної мряки", - пише вона.
За словами Діденко, найближчої ночі опади затримаються на півночі та в центрі - переважно мокрий сніг, налипання мокрого снігу і ожеледиця на дорогах.
Вночі в Україні 0...-5 градусів. Вдень 0...+5 градусів, на заході +3...+8 градусів.
У Києві вночі очікуються сніг або переохолоджений дощ. Завтра в столиці буде хмарно, до +2 градусів.
Нагадаємо, 14 листопада у Києві очікується снігопад, на дорогіх ожеледиця. Через погіршення погодних умов водіїв просять не користуватися особистим авто.
Погода в Україні
- Вінниця+4°... -6°
- Дніпро+4°... -2°
- Донецьк+1°... -3°
- Житомир+4°... -7°
- Запоріжжя+6°... -2°
- Івано-Франківськ+8°... +1°
- Київ+1°... -7°
- Кіровоград+1°... -6°
- Луганськ+1°... -4°
- Луцьк+6°... 0°
- Львів+7°... +1°
- Миколаїв+1°... -3°
- Одеса+2°... -2°
- Полтава+1°... -5°
- Рівне+5°... -2°
- Сімферополь+3°... 0°
- Суми+2°... -6°
- Тернопіль+6°... -1°
- Харків+2°... -4°
- Херсон+3°... -3°
- Хмельницький+4°... -4°
- Черкаси+2°... -6°
- Чернігів+2°... -9°
- Чернівці+6°... 0°