Тролейбуси, автобуси та трамваї у столиці рухаються не за розкладом.

Через снігопад транспорт у Києві курсує з відхиленням від розкладу / УНІАН

Через снігопад у Києві пасажирський транспорт курсує з відхиленням від розкладу.

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Про це у Facebook повідомляє КП "Київпастранс".

"З 10:00 у зв'язку із погіршенням погодних умов та скупченням транспорту введено оперативне положення для тролейбусів, автобусів та трамваїв. Транспорт курсує з відхиленням від розкладу руху", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, кияни виявилися не готові до снігопаду, незважаючи на попередження синоптиків. Через сніг на дорогах столиці сталося безліч ДТП, через що утворилися 10-бальні затори. Затори паралізували майже все місто. У деяких місцях машини рухаються зі швидкістю менше 5 км/год.