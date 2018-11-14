Через снігопад у Києві пасажирський транспорт курсує з відхиленням від розкладу
Тролейбуси, автобуси та трамваї у столиці рухаються не за розкладом.
Через снігопад у Києві пасажирський транспорт курсує з відхиленням від розкладу.
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Про це у Facebook повідомляє КП "Київпастранс".
"З 10:00 у зв'язку із погіршенням погодних умов та скупченням транспорту введено оперативне положення для тролейбусів, автобусів та трамваїв. Транспорт курсує з відхиленням від розкладу руху", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, кияни виявилися не готові до снігопаду, незважаючи на попередження синоптиків. Через сніг на дорогах столиці сталося безліч ДТП, через що утворилися 10-бальні затори. Затори паралізували майже все місто. У деяких місцях машини рухаються зі швидкістю менше 5 км/год.
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