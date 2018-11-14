У мережі показали вражаючі фото першого снігопаду в Києві (фоторепортаж)

Снігопад паралізував рух на дорогах столиці.

У Києві з ранку йде сніг / REUTERS

Сьогодні, 14 листопада, у Києві випав перший сніг.

Читайте також Вогко, слизько, мокро: синоптик розповіла про погоду в Україні на завтра

Снігопад у столиці розпочався близько 09:30 і до теперішнього часу опади посилюються. Через сніг на дорогах столиці сталося безліч ДТП, що призвело до 10-бальних заторів.

З початком снігопаду снігоприбиральна техніка підприємств «Київавтодору» розпочала роботу на дорогах столиці. Пасажирський транспорт у Києві курсує з відхиленням від розкладу.