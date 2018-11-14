Жертвами лісових пожеж у Каліфорнії стали щонайменше 50 осіб

15:41, 14 листопада 2018
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Майже всі тіла загиблих були знайдені в районі міста Парадайз.

У Каліфорнії продовжують вирувати лісові пожежі / REUTERS
У Каліфорнії продовжують вирувати лісові пожежі / REUTERS

У США жертвами природних пожеж на півночі штату Каліфорнія стали вже щонайменше 50 осіб.

Трамп оголосив зоною стихійного лиха штат Каліфорнія, що постраждав у результаті лісових пожеж

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на місцеву владу.

Відзначається, що реальне число загиблих може виявитися вищим, оскільки десятки людей вважаються зниклими безвісти. Майже всі тіла загиблих були знайдені в районі міста Парадайз.

Нинішні пожежі, які тривають вже тиждень, спричинили за собою найбільше число жертв за всю історію Каліфорнії.

Раніше стало відомо, як в Каліфорнії рятують тварин від лісових пожеж.

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Теги: #Каліфорнія#лісова пожежа
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