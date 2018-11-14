У Києві через снігопад комунальні служби працюватимуть цілодобово

15:51, 14 листопада 2018
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Сьогодні у столиці сталося близько 300 ДТП.

Через снігопад у Києві комунальні служба працюватимуть цілодобово / УНІАН
Через снігопад у Києві комунальні служба працюватимуть цілодобово / УНІАН

У Києві у зв'язку з погіршенням погодних умов комунальні служби переведені на цілодобовий режим роботи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник голови Київської міськдержадміністрації Дмитро Давтян.

Завтра у Києві снігопад продовжиться

«У місті відбулося близько 300 дорожньо-транспортних пригод. 70% з них пов'язані з літньою гумою, яку водії використовують сьогодні - виїхали, знаючи і будучи попереджені про те, що очікуються опади. Також причина аварій - недотримання дистанції, швидкісного режиму», - зазначив Давтян.

За його словами, у місті через снігопад комунальні служби переведені на цілодобовий режим роботи.

«Ми тісно співпрацюємо зі штабом «Укравтодору» - він спостерігає за ситуацією по всій країні. Також у нас працює київський міський штаб. Вся інформація відстежується, вся техніка працює».

«Основна проблема сьогодні, яка була з ранку, це те, що опади почалися якраз у годину пік, в 9 ранку, і в зв'язку з цим було ускладнене прибирання технікою вулиць. Машини «Київатодору» також стояли у заторах», - заявив Давтян і додав, що сніг припиняється і прибиральні машини «потихеньку починають їхати».

На його думку, до вечора вдасться повністю стабілізувати ситуацію в місті.

Нагадаємо, через снігопад в Києві пасажирський транспорт курсує з відхиленням від розкладу.

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Теги: #Київ#снігопад
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