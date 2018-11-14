У Києві через снігопад комунальні служби працюватимуть цілодобово
Сьогодні у столиці сталося близько 300 ДТП.
У Києві у зв'язку з погіршенням погодних умов комунальні служби переведені на цілодобовий режим роботи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник голови Київської міськдержадміністрації Дмитро Давтян.
Завтра у Києві снігопад продовжиться
«У місті відбулося близько 300 дорожньо-транспортних пригод. 70% з них пов'язані з літньою гумою, яку водії використовують сьогодні - виїхали, знаючи і будучи попереджені про те, що очікуються опади. Також причина аварій - недотримання дистанції, швидкісного режиму», - зазначив Давтян.
За його словами, у місті через снігопад комунальні служби переведені на цілодобовий режим роботи.
«Ми тісно співпрацюємо зі штабом «Укравтодору» - він спостерігає за ситуацією по всій країні. Також у нас працює київський міський штаб. Вся інформація відстежується, вся техніка працює».
«Основна проблема сьогодні, яка була з ранку, це те, що опади почалися якраз у годину пік, в 9 ранку, і в зв'язку з цим було ускладнене прибирання технікою вулиць. Машини «Київатодору» також стояли у заторах», - заявив Давтян і додав, що сніг припиняється і прибиральні машини «потихеньку починають їхати».
На його думку, до вечора вдасться повністю стабілізувати ситуацію в місті.
Нагадаємо, через снігопад в Києві пасажирський транспорт курсує з відхиленням від розкладу.
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