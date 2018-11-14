Погода на завтра: в Україні пройдуть дощі та сніг (відеопрогноз)
Вночі місцями похолодає до -5°.
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 15 листопада, в Україні буде холодно, у багатьох областях пройдуть дощі та сніг.
Через снігопад у Києві пасажирський транспорт курсує з відхиленням від розкладу
Детальний прогноз погоди на завтра. На сході без опадів, температура вночі до -5°, вдень до +2°. У південних регіонах місцями пройде дощ. Температура вночі до -3° до +4°.
На заході України пройдуть зливи. Температура до +7°.
У північних областях місцями пройде сніг. Температура вночі до -5°, вдень до +1°. У центрі практично без опадів, температура вночі до -5°, вдень до +4°.
За народним прогнозом, 15 листопада — Акундіна, Пигасія, Афонія. Пигасій сонце гасить — світловий день стає коротшим. Йде дощ — скоро і сніг випаде. Туман стелиться низом — зима м'якою буде.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
- Вінниця+4°... -6°
- Дніпро+4°... -2°
- Донецьк+1°... -3°
- Житомир+4°... -7°
- Запоріжжя+6°... -2°
- Івано-Франківськ+8°... +1°
- Київ+1°... -7°
- Кіровоград+1°... -6°
- Луганськ+1°... -4°
- Луцьк+6°... 0°
- Львів+7°... +1°
- Миколаїв+1°... -3°
- Одеса+2°... -2°
- Полтава+1°... -5°
- Рівне+5°... -2°
- Сімферополь+3°... 0°
- Суми+2°... -6°
- Тернопіль+6°... -1°
- Харків+2°... -4°
- Херсон+3°... -3°
- Хмельницький+4°... -4°
- Черкаси+2°... -6°
- Чернігів+2°... -9°
- Чернівці+6°... 0°