Погода на завтра: в Україні пройдуть дощі та сніг (відеопрогноз)

Вночі місцями похолодає до -5°.

В Україні завтра місцями пройде сніг / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 15 листопада, в Україні буде холодно, у багатьох областях пройдуть дощі та сніг.

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Детальний прогноз погоди на завтра. На сході без опадів, температура вночі до -5°, вдень до +2°. У південних регіонах місцями пройде дощ. Температура вночі до -3° до +4°.

На заході України пройдуть зливи. Температура до +7°.

У північних областях місцями пройде сніг. Температура вночі до -5°, вдень до +1°. У центрі практично без опадів, температура вночі до -5°, вдень до +4°.

За народним прогнозом, 15 листопада — Акундіна, Пигасія, Афонія. Пигасій сонце гасить — світловий день стає коротшим. Йде дощ — скоро і сніг випаде. Туман стелиться низом — зима м'якою буде.

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