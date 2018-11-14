Погода на завтра: в Україні пройдуть дощі та сніг (відеопрогноз)

16:30, 14 листопада 2018
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Вночі місцями похолодає до -5°.

В Україні завтра місцями пройде сніг / УНІАН
В Україні завтра місцями пройде сніг / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 15 листопада, в Україні буде холодно, у багатьох областях пройдуть дощі та сніг.

Через снігопад у Києві пасажирський транспорт курсує з відхиленням від розкладу

Детальний прогноз погоди на завтра. На сході без опадів, температура вночі до -5°, вдень до +2°. У південних регіонах місцями пройде дощ. Температура вночі до -3° до +4°.

На заході України пройдуть зливи. Температура до +7°.

У північних областях місцями пройде сніг. Температура вночі до -5°, вдень до +1°. У центрі практично без опадів, температура вночі до -5°, вдень до +4°.

За народним прогнозом, 15 листопада — Акундіна, Пигасія, Афонія. Пигасій сонце гасить — світловий день стає коротшим. Йде дощ — скоро і сніг випаде. Туман стелиться низом — зима м'якою буде.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #погода#сніг#дощ
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