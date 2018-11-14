У Києві завтра пройде сніг, вдень температура до +1°
Увечері в столиці до -1°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 15 листопада в Києві пройде сніг, температура до +1°.
Через снігопад у Києві пасажирський транспорт курсує з відхиленням від розкладу
Прогноз погоди в Києві. Температура повітря вдень +1°, ввечері - до -1°. Вітер мінливий, до 3,2 м/с.
Сонце в столиці зійде у 07:09, а зайде у 16:14.
Як повідомляв УНІАН, у четвер, 15 листопада, в Україні буде холодно, у багатьох областях пройдуть дощі і сніг.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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- Донецьк+1°... -3°
- Житомир+4°... -7°
- Запоріжжя+6°... -2°
- Івано-Франківськ+8°... +1°
- Київ+1°... -7°
- Кіровоград+1°... -6°
- Луганськ+1°... -4°
- Луцьк+6°... 0°
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- Миколаїв+1°... -3°
- Одеса+2°... -2°
- Полтава+1°... -5°
- Рівне+5°... -2°
- Сімферополь+3°... 0°
- Суми+2°... -6°
- Тернопіль+6°... -1°
- Харків+2°... -4°
- Херсон+3°... -3°
- Хмельницький+4°... -4°
- Черкаси+2°... -6°
- Чернігів+2°... -9°
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