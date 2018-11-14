У Києві завтра пройде сніг, вдень температура до +1°

Увечері в столиці до -1°.

Завтра в Києві пройде сніг / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 15 листопада в Києві пройде сніг, температура до +1°.

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Прогноз погоди в Києві. Температура повітря вдень +1°, ввечері - до -1°. Вітер мінливий, до 3,2 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:09, а зайде у 16:14.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 15 листопада, в Україні буде холодно, у багатьох областях пройдуть дощі і сніг.

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