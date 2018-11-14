Перший сніг у Києві: столицю огорнула снігова завіса (фоторепортаж)
Яким був перший сніг у Києві в цьому осінньо-зимовому сезоні - дивіться у нашому фоторепортажі.
До Києва в середині листопада прийшов "великий сніг", ознаменувавши собою початок зими.
Для частини автомобілістів перший сніг став несподіванкою - вони відкладали необхідність "перевзути" свої машини до останнього. У місті утворилися затори.
Комунальники виїхали розчищати заметені снігом дороги й тротуари, поки люди пробиралися крізь снігову завісу, що огорнула місто, по своїх справах.
Яким був перший сніг у Києві в цьому осінньо-зимовому сезоні -дивіться в нашому фоторепортажі:
Нагадаємо, згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 15 листопада, в Києві пройде сніг, температура до +1°.
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