Перший сніг у Києві: столицю огорнула снігова завіса (фоторепортаж)

Яким був перший сніг у Києві в цьому осінньо-зимовому сезоні - дивіться у нашому фоторепортажі.

Снігопад прийшов у столицю 14 листопада вранці / фото УНІАН

До Києва в середині листопада прийшов "великий сніг", ознаменувавши собою початок зими.

Для частини автомобілістів перший сніг став несподіванкою - вони відкладали необхідність "перевзути" свої машини до останнього. У місті утворилися затори.

Комунальники виїхали розчищати заметені снігом дороги й тротуари, поки люди пробиралися крізь снігову завісу, що огорнула місто, по своїх справах.

Яким був перший сніг у Києві в цьому осінньо-зимовому сезоні -дивіться в нашому фоторепортажі:

Нагадаємо, згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 15 листопада, в Києві пройде сніг, температура до +1°.