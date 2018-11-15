Синоптик дав прогноз погоди на Новий рік та Різдво в Україні

На Різдво, 7 січня, очікується плюсова температура – до 4 градусів, тепло збережеться до середини місяця.

Синоптик розповів, якою буде погода на Новий рік і Різдво / Фото УНІАН

На новорічні свята на українців чекає мороз до 6 градусів з подальшим потеплінням.

Такий прогноз дав народний синоптик Леонід Горбань, зазначивши, що до кінця грудня в Україні збережеться тепла погода з невеликими заморозками, передає "Обозреватель".

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"Перші дні місяця зустрінуть нас мінусовою температурою в межах 2-4 градусів, після прийде потепління до 5 градусів тепла. Така температура буде коливатися майже до кінця грудня, з невеликими заморозками. І тільки 28 -31 числа повернеться мороз до 6 градусів", - сказав Горбань.

За словами синоптика, в грудні можна очікувати дощі з мокрим снігом, але саме до Нового року в Україні по-справжньому засніжить.

"1 січня очікується мінусова температура до 6 градусів зі снігом. Правда, на православне Різдво, 7 січня, очікується плюсова температура – до 4 градусів, тепло збережеться до середини місяця. Далі буде відбуватися поступове похолодання. Найсильніших морозів варто очікувати з 22 січня до -25 градусів", - заявив синоптик.

Раніше завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Українського науково-дослідного метеорологічного інституту НАН України Вазіра Мартазінова заявляла, що перед Новим роком нічна температура в Україні може досягати -16°.. -18° на півночі, а новорічна температура буде підвищуватися в межах від 0 до -4°.