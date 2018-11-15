Сьогодні в Україні буде холодно, пройдуть дощі та сніг (карта)
У західних областях очікуються зливи.
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 15 листопада, в Україні буде холодно, у багатьох областях пройдуть дощі та сніг.
У мережі показали вражаючі фото першого снігопаду в Києві (фоторепортаж)
Погода на сьогодні. На сході без опадів, температура до +2°. У південних регіонах місцями пройде дощ. Температура до +4°.
На заході України пройдуть зливи. Температура до +7°.
У північних областях місцями пройде сніг. Температура до +1°. У центрі практично без опадів, температура до +4°.
За народним прогнозом, 15 листопада — Акундіна, Пигасія, Афонія. Пигасій сонце гасить — світловий день стає коротшим. Йде дощ — скоро і сніг випаде. Туман стелиться низом — зима м'якою буде.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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