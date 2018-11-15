Сьогодні в Україні буде холодно, пройдуть дощі та сніг (карта)

08:11, 15 листопада 2018
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У західних областях очікуються зливи.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 15 листопада, в Україні буде холодно, у багатьох областях пройдуть дощі та сніг.

У мережі показали вражаючі фото першого снігопаду в Києві (фоторепортаж)

Погода на сьогодні. На сході без опадів, температура до +2°. У південних регіонах місцями пройде дощ. Температура до +4°.

На заході України пройдуть зливи. Температура до +7°.

У північних областях місцями пройде сніг. Температура до +1°. У центрі практично без опадів, температура до +4°.

Прогноз на 15 листопада / УНІАН
Прогноз на 15 листопада / УНІАН

За народним прогнозом, 15 листопада — Акундіна, Пигасія, Афонія. Пигасій сонце гасить — світловий день стає коротшим. Йде дощ — скоро і сніг випаде. Туман стелиться низом — зима м'якою буде.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #погода#сніг#дощ
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