У Києві сьогодні пройде сніг, температура повітря до +1°
У столиці сьогодні продовжаться опади.
Згідно з даними Погода УНІАН, 15 листопада в Києві пройде сніг, температура до +1°.
У мережі показали вражаючі фото першого снігопаду в Києві (фоторепортаж)
Прогноз погоди в Києві на сьогодні. Температура повітря вдень +1°, ввечері - до -1°. Вітер мінливий, до 3,2 м/с.
Сонце в столиці зійшло у 07:09, а зайде у 16:14.
Як повідомляв УНІАН, у четвер, 15 листопада, в Україні буде холодно, у багатьох областях пройдуть дощі і сніг.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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