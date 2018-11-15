У Києві сьогодні пройде сніг, температура повітря до +1°

08:30, 15 листопада 2018
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У столиці сьогодні продовжаться опади.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, 15 листопада в Києві пройде сніг, температура до +1°.

У мережі показали вражаючі фото першого снігопаду в Києві (фоторепортаж)

Прогноз погоди в Києві на сьогодні. Температура повітря вдень +1°, ввечері - до -1°. Вітер мінливий, до 3,2 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:09, а зайде у 16:14.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 15 листопада, в Україні буде холодно, у багатьох областях пройдуть дощі і сніг.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #Київ#погода#сніг
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