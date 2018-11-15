Синоптики попереджають про ожеледицю та туман в Україні

Ожеледиця очікується на дорогах західних, північних та центральних областей

В Україні сьогодні очікується туман / фото УНІАН

Сьогодні, 15 листопада, на дорогах західних, північних та центральних областей України очікується ожеледиця.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"15 листопада на дорогах західних, північних та центральних областей подекуди ожеледиця. Вранці в Україні місцями туман", - йдеться в повідомленні.

На заході, у центрі та на півночі очікується ожеледиця / Укргідрометцентр

Нагадаємо, у середу, 14 листопада, через снігопад у Києві пасажирський транспорт курсував з відхиленням від розкладу.