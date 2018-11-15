Синоптик розповів, коли в Україні вдарять сильні морози

За словами Леоніда Горбаня, снігопади в Україну повернуться тільки в кінці листопада.

Похолодання в Україні очікується в 19 листопада / УНІАН

Протягом найближчого тижня в Україні очікуються морози на рівні -4...-5 градусів. А з 19 по 25 листопада похолодає сильніше.

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"Така погода триматиметься до кінця тижня. Морози на рівні 4-5 градусів триматимуться в найближчі 7 днів. Другий підхід хвилі похолодання прораховується з 19 по 25 листопада. Морози будуть ще сильнішими: до 5-9 градусів нижче нуля", - повідомив народний синоптик Леонід Горбань в коментарі "Апострофу".

За словами синоптика, найближчим часом в Україні снігу не буде. Опади повернуться тільки у кінці місяця: з 27 по 29 листопада.

Нагадаємо, 14 листопада в Києві випав перший сніг. Через снігопад на дорогах столиці сталося безліч ДТП, що призвело до 10-бальних заторів.