Карпати засипає снігом (фото)

Замітає гірськолижні курорти.

Українські Карпати засипає снігом / snig.info/uk

Українські лижні курорти в Карпатах засипає снігом. Зокрема, замітає Драгобрат, Захар Беркут і Буковель.

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Сніг йде і на горі Піп Іван. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост в Facebook.

Вранці на горі було хмарно, йшов невеликий сніг. Вітер північно-східний, 5-6 м/с. Температура повітря -5°.

Гірськолижні курорти засипає снігом / snig.info/uk

У Карпатах йде сніг / snig.info/uk

Нагадаємо, 15 листопада на дорогах західних, північних і центральних областей України очікується ожеледиця.