Де сніжитиме завтра: з'явився свіжий прогноз погоди в Україні
На дорогах країни завтра очікується ожеледиця.
У п'ятницю, 16 листопада, у більшості областей України буде без опадів. Тільки на півдні очікуються дощі, місцями з мокрим снігом.
Сьогодні в Україні буде холодно, пройдуть дощі та сніг (карта)
Такий прогноз погоди на завтра у Facebook опублікувала синоптик Наталія Діденко.
"Найскладнішою завтра, 16 листопада, очікується погода в південній частині України. Там пройде дощ, часом випадатиме мокрий сніг, відповідно, ймовірне налипання мокрого снігу, ожеледь і на дорогах складна ситуація.
Опади об'єднаються із сильним північно-східним вітром, до штормових поривів, до 15-20 метрів на секунду", - пише вона.
За словами Діденко, на решті території України через вплив антициклону буде без істотних опадів. Температура повітря вночі коливатиметься в межах 0...-5 градусів, вдень близько нуля. Тепліше буде у західних областях, вночі 0-4 градуси тепла, вдень +3...+8 градусів.
Синоптик також зазначає, що на дорогах країни завтра очікується ожеледиця.
Нагадаємо, протягом найближчого тижня в Україні очікуються морози на рівні -4...-5 градусів. А з 19 по 25 листопада похолодає сильніше.
Погода в Україні
- Вінниця0°... -4°
- Дніпро+1°... -3°
- Донецьк+2°... -6°
- Житомир0°... -4°
- Запоріжжя+2°... -2°
- Івано-Франківськ+2°... -4°
- Київ+2°... -6°
- Кіровоград+1°... -6°
- Луганськ+1°... -6°
- Луцьк+1°... -6°
- Львів+1°... -5°
- Миколаїв+3°... -3°
- Одеса+2°... -2°
- Полтава+1°... -8°
- Рівне0°... -7°
- Сімферополь+4°... 0°
- Суми+4°... -8°
- Тернопіль+1°... -6°
- Харків+4°... -9°
- Херсон+3°... -3°
- Хмельницький+1°... -6°
- Черкаси0°... -7°
- Чернігів+3°... -8°
- Чернівці+2°... -2°