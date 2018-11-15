Де сніжитиме завтра: з'явився свіжий прогноз погоди в Україні

12:50, 15 листопада 2018
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На дорогах країни завтра очікується ожеледиця.

Мокрий сніг завтра очікується на півдні України / УНІАН
Мокрий сніг завтра очікується на півдні України / УНІАН

У п'ятницю, 16 листопада, у більшості областей України буде без опадів. Тільки на півдні очікуються дощі, місцями з мокрим снігом.

Сьогодні в Україні буде холодно, пройдуть дощі та сніг (карта)

Такий прогноз погоди на завтра у Facebook опублікувала синоптик Наталія Діденко.

"Найскладнішою завтра, 16 листопада, очікується погода в південній частині України. Там пройде дощ, часом випадатиме мокрий сніг, відповідно, ймовірне налипання мокрого снігу, ожеледь і на дорогах складна ситуація.

Опади об'єднаються із сильним північно-східним вітром, до штормових поривів, до 15-20 метрів на секунду", - пише вона.

За словами Діденко, на решті території України через вплив антициклону буде без істотних опадів. Температура повітря вночі коливатиметься в межах 0...-5 градусів, вдень близько нуля. Тепліше буде у західних областях, вночі 0-4 градуси тепла, вдень +3...+8 градусів. 

Синоптик також зазначає, що на дорогах країни завтра очікується ожеледиця.

Нагадаємо, протягом найближчого тижня в Україні очікуються морози на рівні -4...-5 градусів. А з 19 по 25 листопада похолодає сильніше.

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Теги: #погода#сніг#ожеледиця
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