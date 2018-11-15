"Аномально тепла": синоптики розповіли, якою буде зима в Україні
У грудні та січні на більшості територій середньомісячна температура буде плюсовою.
Зима в Україні буде теплою, навіть аномально теплою, у грудні та січні на більшості територій середньомісячна температура буде плюсовою.
Про це "Українській правді" повідомила завідуюча відділом прикладної метеорології і кліматології Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.
"Наш прогноз на місяць – аномалія температури, відхилення від норми. Зима буде теплою. Середня за місяць температура в грудні може бути на 1-2 градуси вище, ніж вона була в початку цього століття. Вона буде плюсова на території України. Це десь від +3-4 в Сумській і Чернігівській областях до +6-7 градусів на півдні України і в Закарпатті", - сказала вона.
Січень, за її словами, очікується ще тепліше.
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"Середня температура січня може бути на 2-3 градуси вище кліматичної норми. Якщо раніше це було від -3 на півночі до +3, на півдні, то в цьому році очікуємо, що середня за місяць температура в Україні може бути плюсова. Тільки в північних і північно-східних областях залишиться мінусовій. Це від -1 у Чернігівській, Сумській областях до +5 і вище на півдні", - сказала Балабух.
В цілому, за словами метеорологів, середня температура взимку очікується на 2 градуси вище норми.
Балабух додала, що зараз неможливо спрогнозувати, чи буде сніг на новорічно-різдвяні свята.
"Але при такій температурі, як очікується, це зрозуміло, що, якщо опади і будуть, то на півдні це буде у вигляді дощу, а в північних областях – у вигляді мокрого снігу, снігу. Тому що досить високі температури", - пояснила метеоролог.
Як повідомляв УНІАН, з'явився свіжий прогноз погоди в Україні.
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