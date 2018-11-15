Число жертв лісових пожеж у Каліфорнії зросло до 59 осіб (фото, відео)

Близько 130 осіб вважаються зниклими безвісти.

В Каліфорнії росте число жертв лісових пожеж / REUTERS

У результаті лісових пожеж в Каліфорнії загинули щонайменше 59 осіб, близько 130 числяться зниклими безвісти.

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В окрузі Бьютт усі жертви перебували у своїх будинках у місті Парадайз, де вогнем було знищено близько 9 тисяч будинків, повідомляє Euronews.

Евакуйовані жителі створюють наметові табори прямо на автомобільних стоянках. Там можна знайти зібрані для них теплі речі, гарячу їжу і отримати необхідні послуги.

У той же час в постраждалих районах Каліфорнії були зафіксовані випадки мародерства в будинках, залишених жителями. За останні дні поліцейські затримали не менше шести осіб.

Експерти кажуть, що на відновлення міста Парадайз потрібні роки.

Нагадаємо, нинішні пожежі, які тривають вже тиждень, спричинили за собою найбільше число жертв за всю історію Каліфорнії.