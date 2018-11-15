Число жертв лісових пожеж у Каліфорнії зросло до 59 осіб (фото, відео)

14:30, 15 листопада 2018
124
0

Близько 130 осіб вважаються зниклими безвісти.

В Каліфорнії росте число жертв лісових пожеж / REUTERS
В Каліфорнії росте число жертв лісових пожеж / REUTERS

У результаті лісових пожеж в Каліфорнії загинули щонайменше 59 осіб, близько 130 числяться зниклими безвісти.

Лісові пожежі в Каліфорнії: як рятують тварин (фото, відео)

В окрузі Бьютт усі жертви перебували у своїх будинках у місті Парадайз, де вогнем було знищено близько 9 тисяч будинків, повідомляє Euronews.

Евакуйовані жителі створюють наметові табори прямо на автомобільних стоянках. Там можна знайти зібрані для них теплі речі, гарячу їжу і отримати необхідні послуги.

У той же час в постраждалих районах Каліфорнії були зафіксовані випадки мародерства в будинках, залишених жителями. За останні дні поліцейські затримали не менше шести осіб.

Експерти кажуть, що на відновлення міста Парадайз потрібні роки.

Нагадаємо, нинішні пожежі, які тривають вже тиждень, спричинили за собою найбільше число жертв за всю історію Каліфорнії.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Каліфорнія#лісові пожежі
Читайте також
Лісові пожежі в Каліфорнії: 69 осіб загинули, понад 600 зникли безвісти (відео) Лісові пожежі в Каліфорнії: 69 осіб загинули, понад 600 зникли безвісти (відео)
Наступного тижня погода в Україні зіпсується - синоптик Наступного тижня погода в Україні зіпсується - синоптик
Погода на вихідні: до України йдуть морози (карта) Погода на вихідні: до України йдуть морози (карта)
Сніговий шторм в США: без електроенергії залишилися 300 тисяч осіб (фото, відео) Сніговий шторм в США: без електроенергії залишилися 300 тисяч осіб (фото, відео)
В Україні сьогодні буде холодно, на півдні очікуються снігопади (карта) В Україні сьогодні буде холодно, на півдні очікуються снігопади (карта)
Синоптики дали детальний прогноз на зиму в Україні Синоптики дали детальний прогноз на зиму в Україні
До Києва завтра повернеться сонячна погода, температура до +2° До Києва завтра повернеться сонячна погода, температура до +2°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 9 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
84 %
768 мм
3.8 м/с
2 %
Стрічка новин