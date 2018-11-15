У Києві на два тижні раніше норми розпочалася метеорологічна зима
Минулого року метеорологічна зима почалася 18 грудня.
Уже 13 листопада у Києві розпочалася метеорологічна зима. Вона прийшла на два тижні раніше норми.
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Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
Так, 13 листопада середньодобова температура повітря на метеостанції обсерваторії становила -3,0° і за прогнозами Українського гідрометцентру від’ємні значення температури повітря будуть триматись і далі.
Стійке зниження середньодобової температури нижче 0° свідчить про початок метеорологічної зими, яка прийшла до столиці більше ніж на місяць раніше, ніж минулого року - тоді вона розпочалась 18 грудня. Найраніше до Києва зима завітала у 1920 році - 20 жовтня, а найпізніше - 29 грудня у 2015 році.
Нагадаємо, протягом найближчого тижня в Україні очікуються морози на рівні -4...-5 градусів. А з 19 по 25 листопада похолодає сильніше.
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