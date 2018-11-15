Прогноз погоди на завтра: в Україні буде холодно, на півдні пройде сніг (відеопрогноз)

Вночі в Україні очікуються морози.

Завтра сніг очікується на півдні України / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 16 листопада в Україні буде холодно, на півдні пройдуть дощі і сніг.

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Погода на завтра. На сході майже без опадів, температура вночі до -2°, вдень до +3°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють дощі і снігопади. Температура до +4°.

На заході України без опадів. Температура вночі до -7°, вдень до +4°.

У північних областях сонячно і без опадів. Температура вночі до -6°, вдень до +2°. У центрі без опадів, температура вночі до -5°, вдень до +2°.

За народним прогнозом, 16 листопада — Гертруди, Георгія, Йосипа, Акемпсима, Агапія. Якщо листопад до цього часу повністю завершився, слід чекати крутої зими. У рибалок була своя прикмета: якщо на Акепсима перша риба зірветься з гачка, то рибалка буде погана.

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