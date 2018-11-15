Прогноз погоди на завтра: в Україні буде холодно, на півдні пройде сніг (відеопрогноз)
Вночі в Україні очікуються морози.
Згідно з даними Погода УНІАН, 16 листопада в Україні буде холодно, на півдні пройдуть дощі і сніг.
Синоптик розповів, коли в Україні вдарять сильні морози
Погода на завтра. На сході майже без опадів, температура вночі до -2°, вдень до +3°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють дощі і снігопади. Температура до +4°.
На заході України без опадів. Температура вночі до -7°, вдень до +4°.
У північних областях сонячно і без опадів. Температура вночі до -6°, вдень до +2°. У центрі без опадів, температура вночі до -5°, вдень до +2°.
За народним прогнозом, 16 листопада — Гертруди, Георгія, Йосипа, Акемпсима, Агапія. Якщо листопад до цього часу повністю завершився, слід чекати крутої зими. У рибалок була своя прикмета: якщо на Акепсима перша риба зірветься з гачка, то рибалка буде погана.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
- Вінниця0°... -4°
- Дніпро+1°... -3°
- Донецьк+2°... -6°
- Житомир0°... -4°
- Запоріжжя+2°... -2°
- Івано-Франківськ+2°... -4°
- Київ+2°... -6°
- Кіровоград+1°... -6°
- Луганськ+1°... -6°
- Луцьк+1°... -6°
- Львів+1°... -5°
- Миколаїв+3°... -3°
- Одеса+2°... -2°
- Полтава+1°... -8°
- Рівне0°... -7°
- Сімферополь+4°... 0°
- Суми+4°... -8°
- Тернопіль+1°... -6°
- Харків+4°... -9°
- Херсон+3°... -3°
- Хмельницький+1°... -6°
- Черкаси0°... -7°
- Чернігів+3°... -8°
- Чернівці+2°... -2°