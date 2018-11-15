До Києва завтра повернеться сонячна погода, температура до +2°

17:00, 15 листопада 2018
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Опади у столиці припиняться.

Завтра у Києві без опадів / УНІАН
Завтра у Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 16 листопада, у Києві очікується сонячна погода, температура до +2°.

Де сніжитиме завтра: з'єднання явився свіжий прогноз погоди в Україні

Докладний прогноз погоди в Києві на завтра. Температура повітря вдень +2°, ввечері - до -3°. Вітер північно-східний, до 4,5 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:11, а зайде у 16:12.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада в Україні буде холодно, на півдні пройдуть дощі і сніг.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #Київ#погода
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