До Києва завтра повернеться сонячна погода, температура до +2°

Опади у столиці припиняться.

Завтра у Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 16 листопада, у Києві очікується сонячна погода, температура до +2°.

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Докладний прогноз погоди в Києві на завтра. Температура повітря вдень +2°, ввечері - до -3°. Вітер північно-східний, до 4,5 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:11, а зайде у 16:12.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада в Україні буде холодно, на півдні пройдуть дощі і сніг.

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