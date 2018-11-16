Синоптики дали детальний прогноз на зиму в Україні

07:23, 16 листопада 2018
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Синоптики розповіли, якою буде погода взимку в Україні, й попередили про "температурні гойдалки".

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS

Завідувач відділу прикладної метеорології і кліматології Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповіла, що зима на українців чекає досить тепла.

Але це не означає, що суворі морози не прийдуть до України, передає "Обозреватель" слова Балабух.

"Це не означає, що у нас зими не буде, у нас просто фон зими стає значно теплішим, але на цьому тлі можуть бути такі ж заходи холоду, які були в 70-80-х роках. Але в цілому температура може бути значно нижчою, ніж була кілька десятків років тому. Кількість днів з морозом, з температурою нижче 20-25 градусів, вони залишаються такими, як були", - зазначила вона.

За інформацією народного синоптика Леоніда Горбаня, з початком зими і до кінця січня на українців чекають "температурні гойдалки".

"Перші дні грудня зустрінуть нас мінусовою температурою в межах 2-4 градусів, потім прийде потепління до +5 градусів тепла. Така температура буде коливатися майже до кінця грудня, з невеликими заморозками. І тільки 28-31 числа повернеться мороз до 6 градусів", – сказав Горбань.

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Щодо опадів у грудні – місцями очікується дощ з мокрим снігом, а по-справжньому засніжить в Україні з 28 грудня, і сніг затримається навіть на Новий Рік.

"1 січня очікується мінусова температура до 6 градусів зі снігом. Через кілька днів і до середини місяця буде плюсова температура до 4 градусів. Далі буде відбуватися поступове похолодання. Самих сильних морозів слід очікувати з 22 січня – до -25 градусів", – заявив синоптик.

Але не треба дуже сильно поспішати радіти теплим прогнозами, адже підвищення середньої температури взимку є досить небезпечними, пояснює Балабух.

"Коли температура коливається в межах нуля, то опади випадають переважно у вигляді дощу з мокрим снігом, і як наслідок – ожеледь і налипання мокрого снігу, й діаметр цих відкладень починає зростати, вони стають більш небезпечними. Коли говорили, що 14 листопада в Києві було зафіксовано близько 500 ДТП через сніг, то зрозуміло, що ризик цих аварій зростає за такого теплого періоду зими, особливо коли будуть випадати опади. А динаміка зростання кількості опадів саме в зимовий період зберігається", – попередила вчений.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань прогнозував, що протягом найближчого тижня в Україні очікуються морози на рівні -4...-5 градусів. А з 19 по 25 листопада похолоднішає ще сильніше.

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Теги: #прогноз#синоптик#зима
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