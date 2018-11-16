В Україні сьогодні буде холодно, на півдні очікуються снігопади (карта)

08:11, 16 листопада 2018
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У більшості областей сьогодні буде сонячно.

У південних областях сьогодні пройде сніг / УНІАН
У південних областях сьогодні пройде сніг / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 16 листопада в Україні буде холодно, на півдні пройдуть дощі і сніг.

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Погода на сьогодні. На сході майже без опадів, температура до +3°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють дощі і снігопади. Температура до +4°.

На заході України без опадів. Температура вдень до +4°.

У північних областях сонячно і без опадів. Температура до +2°. У центрі без опадів, температура до +2°.

Прогноз на 16 листопада / УНІАН
Прогноз на 16 листопада / УНІАН

За народним прогнозом, 16 листопада — Гертруди, Георгія, Йосипа, Акемпсима, Агапія. Якщо листопад до цього часу повністю завершився, слід чекати крутої зими. У рибалок була своя прикмета: якщо на Акепсима перша риба зірветься з гачка, то рибалка буде погана.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #погода#сніг
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