У Києві сьогодні без опадів, температура до +2°

У столиці сьогодні буде сонячно.

Сьогодні в Києві без опадів / фото British Wildlife Photography Awards

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 16 листопада, в Києві очікується сонячна погода, температура до +2°.

Читайте також У Києві на два тижню раніше норми розпочалася метеорологічна зима

Прогноз погоди в Києві. Температура повітря вдень +2°, ввечері - до -3°. Вітер північно-східний, до 4,5 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:11, а зайде у 16:12.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада в Україні буде холодно, на півдні пройдуть дощі і сніг.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.