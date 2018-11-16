Сніг в Одесі буде йти цілий день.

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16 листопада в Одесі оголосили штормове попередження. Буде хмарна погода, часом опади, ожеледь, ожеледиця. Причому сніг буде йти від самого ранку до кінця дня.

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Вітер північно-східний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с, передає Vgorode.ua. Температура вночі 0-2 градуси морозу, вдень 0-2 градуси тепла.

В Одеській області хмарно. Опади, місцями ожеледь, ожеледиця. Вітер північно-східний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5 градусів морозу, вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Як повідомляла Погода УНІАН, 16 листопада в Україні буде холодно, на півдні пройдуть дощі і сніг.