В Одесі оголосили штормове попередження

08:53, 16 листопада 2018
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Сніг в Одесі буде йти цілий день.

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS

16 листопада в Одесі оголосили штормове попередження. Буде хмарна погода, часом опади, ожеледь, ожеледиця. Причому сніг буде йти від самого ранку до кінця дня.

У Києві сьогодні без опадів, температура до +2°

Вітер північно-східний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с, передає Vgorode.ua. Температура вночі 0-2 градуси морозу, вдень 0-2 градуси тепла.

В Одеській області хмарно. Опади, місцями ожеледь, ожеледиця. Вітер північно-східний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5 градусів морозу, вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Як повідомляла Погода УНІАН, 16 листопада в Україні буде холодно, на півдні пройдуть дощі і сніг.

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Теги: #Одеса#шторм
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