У Дніпрі випав перший сніг (фото)

09:37, 16 листопада 2018
170
0

У місті спостерігається мінусова температура повітря та сильний вітер.

У місті спостерігається мінусова температура повітря, сильний вітер / "Depo. Дніпро"
У місті спостерігається мінусова температура повітря, сильний вітер / "Depo. Дніпро"

У Дніпрі вранці випав перший сніг. У місті спостерігається мінусова температура повітря, сильний вітер.

Про це повідомляє "Depo. Дніпро".

"Depo. Дніпро"
"Depo. Дніпро"

В Україні сьогодні буде холодно, на півдні очікуються снігопади (карта)

Дніпропетровським регіональним центром з гідрометеорології на 16 листопада 2018 оголошено штормове попередження: вдень по м. Дніпро та місцями по області очікуються пориви північно-східного вітру швидкістю 15-20 м / с.

17-18 листопада у Дніпрі очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м / с. Температура повітря вночі від -1 до -6 ° С, вдень від 1ºС до + 4 ° С.

Як повідомляв УНІАН, синоптики розповіли, якою буде зима в Україні.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Дніпро#сніг
Читайте також
Мелітополь засипало снігом (відео) Мелітополь засипало снігом (відео)
Лісові пожежі в Каліфорнії: 69 осіб загинули, понад 600 зникли безвісти (відео) Лісові пожежі в Каліфорнії: 69 осіб загинули, понад 600 зникли безвісти (відео)
Наступного тижня погода в Україні зіпсується - синоптик Наступного тижня погода в Україні зіпсується - синоптик
Сніговий шторм в США: без електроенергії залишилися 300 тисяч осіб (фото, відео) Сніговий шторм в США: без електроенергії залишилися 300 тисяч осіб (фото, відео)
В Україні сьогодні буде холодно, на півдні очікуються снігопади (карта) В Україні сьогодні буде холодно, на півдні очікуються снігопади (карта)
До Києва завтра повернеться сонячна погода, температура до +2° До Києва завтра повернеться сонячна погода, температура до +2°
Прогноз погоди на завтра: в Україні буде холодно, на півдні пройде сніг (відеопрогноз) Прогноз погоди на завтра: в Україні буде холодно, на півдні пройде сніг (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 9 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
84 %
768 мм
3.8 м/с
2 %
Стрічка новин