У Дніпрі випав перший сніг (фото)
У місті спостерігається мінусова температура повітря та сильний вітер.
У Дніпрі вранці випав перший сніг. У місті спостерігається мінусова температура повітря, сильний вітер.
Про це повідомляє "Depo. Дніпро".
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Дніпропетровським регіональним центром з гідрометеорології на 16 листопада 2018 оголошено штормове попередження: вдень по м. Дніпро та місцями по області очікуються пориви північно-східного вітру швидкістю 15-20 м / с.
17-18 листопада у Дніпрі очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м / с. Температура повітря вночі від -1 до -6 ° С, вдень від 1ºС до + 4 ° С.
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