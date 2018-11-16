Синоптики попереджають про сильний вітер на півдні та сході України
Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.
У п'ятницю, 16 листопада, у південних та східних регіонах України очікується сильний вітер, оголошено штормове попередження.
В Україні сьогодні буде холодно, на півдні очікуються снігопади (карта)
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"Вдень 16 листопада у південній та східній частинах пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, протягом найближчого тижня в Україні очікуються морози на рівні -4...-5 градусів. А з 19 по 25 листопада похолодає сильніше.
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