Синоптики попереджають про сильний вітер на півдні та сході України

Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

На півдні та сході очікується сильний вітре / УНІАН

У п'ятницю, 16 листопада, у південних та східних регіонах України очікується сильний вітер, оголошено штормове попередження.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"Вдень 16 листопада у південній та східній частинах пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом найближчого тижня в Україні очікуються морози на рівні -4...-5 градусів. А з 19 по 25 листопада похолодає сильніше.