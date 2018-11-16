Синоптики попереджають про сильний вітер на півдні та сході України

09:38, 16 листопада 2018
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Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

На півдні та сході очікується сильний вітре / УНІАН
На півдні та сході очікується сильний вітре / УНІАН

У п'ятницю, 16 листопада, у південних та східних регіонах України очікується сильний вітер, оголошено штормове попередження.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"Вдень 16 листопада у південній та східній частинах пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом найближчого тижня в Україні очікуються морози на рівні -4...-5 градусів. А з 19 по 25 листопада похолодає сильніше.

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Теги: #погода#вітер#штормове попередження
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