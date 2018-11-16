Сніговий шторм в США: без електроенергії залишилися 300 тисяч осіб (фото, відео)

10:54, 16 листопада 2018
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У Центральному парку Нью-Йорка випало 15 см снігу.

США накрив сніжний шторм / REUTERS
США накрив сніжний шторм / REUTERS

Через сніговий шторм, що прийшов на північний схід США, без електроенергії залишилися 300 тисяч споживачів.

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У більшості постраждалих від снігопаду штатів 16 листопада опади припиняться. Сильний сніг очікується в Нью-Йорку і Новій Англії, повідомляє AccuWeather.

Також опади очікуються в штатах Меріленд і Мен, де може випасти 15-30 см снігу.

Увечері 14 листопада в Міссісіпі на обледенілій дорозі перекинувся автобус. Загинули дві людини, ще 44 отримали травми.

У Центральному парку Нью-Йорка 15 листопада випало 15 см снігу, що стало рекордом за останні 136 років.

Нагадаємо, українські лижні курорти в Карпатах засипає снігом. Зокрема, замітає Драгобрат, Захар Беркут і Буковель.

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Теги: #сніг#США#шторм
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