Сніговий шторм в США: без електроенергії залишилися 300 тисяч осіб (фото, відео)
У Центральному парку Нью-Йорка випало 15 см снігу.
Через сніговий шторм, що прийшов на північний схід США, без електроенергії залишилися 300 тисяч споживачів.
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У більшості постраждалих від снігопаду штатів 16 листопада опади припиняться. Сильний сніг очікується в Нью-Йорку і Новій Англії, повідомляє AccuWeather.
Також опади очікуються в штатах Меріленд і Мен, де може випасти 15-30 см снігу.
Увечері 14 листопада в Міссісіпі на обледенілій дорозі перекинувся автобус. Загинули дві людини, ще 44 отримали травми.
У Центральному парку Нью-Йорка 15 листопада випало 15 см снігу, що стало рекордом за останні 136 років.
11:15 PM update...7" on the ground. Still snowing heavily, but sleet mixing in now. @NWSBoston@WX1BOXpic.twitter.com/y0r1SFbinA— Official Holden DPW (@HoldenDPW) 16 листопада 2018 р.
Нагадаємо, українські лижні курорти в Карпатах засипає снігом. Зокрема, замітає Драгобрат, Захар Беркут і Буковель.
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