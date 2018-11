Сніговий шторм в США: без електроенергії залишилися 300 тисяч осіб (фото, відео)

У Центральному парку Нью-Йорка випало 15 см снігу.

Читайте також У мережі показали вражаючі фото першого снігопаду в Києві (фоторепортаж)

У більшості постраждалих від снігопаду штатів 16 листопада опади припиняться. Сильний сніг очікується в Нью-Йорку і Новій Англії, повідомляє AccuWeather.

Також опади очікуються в штатах Меріленд і Мен, де може випасти 15-30 см снігу.

Увечері 14 листопада в Міссісіпі на обледенілій дорозі перекинувся автобус. Загинули дві людини, ще 44 отримали травми.

У Центральному парку Нью-Йорка 15 листопада випало 15 см снігу, що стало рекордом за останні 136 років.

11:15 PM update...7" on the ground. Still snowing heavily, but sleet mixing in now. @NWSBoston@WX1BOXpic.twitter.com/y0r1SFbinA