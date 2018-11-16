Погода на вихідні: до України йдуть морози (карта)
Місцями очікуються снігопади.
На вихідних в Україні буде холодно, місцями очікуються снігопади.
Згідно з даними Погода УНІАН, у Києві в суботу без опадів, температура повітря вночі -6°, вдень 0°. У неділю хмарно, але без опадів, -4°...0°.
Синоптики попереджають про сильний вітер на півдні та сході України
Погода у Львові на суботу: без опадів, вночі -6°, вдень +1°. У неділю хмарно з проясненнями, -4°...+1°.
У Луцьку в суботу вночі -7°, вдень +1°, сонячно. У неділю вночі -3°, вдень 0°, пройде сніг.
У Вінниці в суботу очікується снігопад, температура повітря -5°...-1°. У неділю до -5°, можливий дощ.
Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі -3°, вдень +2°. У неділю -4°...+2°.
У Харкові в суботу без опадів, температура вночі -5°, вдень +2°. У неділю -5°...+1°, хмарно.
У Дніпрі в суботу без опадів, температура вночі -4°, вдень +2°. У неділю хмарно з проясненнями, температура повітря -4°...+1°.
У Сімферополі завтра буде хмарно, -1°...+4°. У неділю +1°...+5°, без опадів.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють снігопад, температура вночі 22°, вдень 0°. У неділю мінлива хмарність, температура до -3°.
У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі -4°, вдень +1°. У неділю температура до -3°, хмарно.
У Сєвєродонецьку завтра пройде сніг, температура вночі -6°, вдень +1°. У неділю -5°...+1°, без опадів.
Погода на курортах України
У Буковелі в суботу без опадів, температура до -8°. У неділю хмарно, вночі -8°, вдень 0°.
У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі -5°, вдень +1°. У неділю хмарно, вночі -6°, вдень до +1°.
У Трускавці в суботу без опадів, температура до -5°. У неділю температура до -5° хмарно з проясненнями.
У Сваляві завтра сонячно, -6°, в неділю хмарно, температура повітря -5° ...+5°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
- Вінниця0°... -4°
- Дніпро+1°... -3°
- Донецьк+2°... -6°
- Житомир0°... -4°
- Запоріжжя+2°... -2°
- Івано-Франківськ+2°... -4°
- Київ+2°... -6°
- Кіровоград+1°... -6°
- Луганськ+1°... -6°
- Луцьк+1°... -6°
- Львів+1°... -5°
- Миколаїв+3°... -3°
- Одеса+2°... -2°
- Полтава+1°... -8°
- Рівне0°... -7°
- Сімферополь+4°... 0°
- Суми+4°... -8°
- Тернопіль+1°... -6°
- Харків+4°... -9°
- Херсон+3°... -3°
- Хмельницький+1°... -6°
- Черкаси0°... -7°
- Чернігів+3°... -8°
- Чернівці+2°... -2°