Погода на вихідні: до України йдуть морози (карта)

12:00, 16 листопада 2018
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Місцями очікуються снігопади.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

На вихідних в Україні буде холодно, місцями очікуються снігопади.

Згідно з даними Погода УНІАН, у Києві в суботу без опадів, температура повітря вночі -6°, вдень 0°. У неділю хмарно, але без опадів, -4°...0°.

Синоптики попереджають про сильний вітер на півдні та сході України

Погода у Львові на суботу: без опадів, вночі -6°, вдень +1°. У неділю хмарно з проясненнями, -4°...+1°.

У Луцьку в суботу вночі -7°, вдень +1°, сонячно. У неділю вночі -3°, вдень 0°, пройде сніг.

У Вінниці в суботу очікується снігопад, температура повітря -5°...-1°. У неділю до -5°, можливий дощ.

Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі -3°, вдень +2°. У неділю -4°...+2°.

У Харкові в суботу без опадів, температура вночі -5°, вдень +2°. У неділю -5°...+1°, хмарно.

Прогноз на 17 листопада / УНІАН
Прогноз на 17 листопада / УНІАН
Прогноз на 18 листопада / УНІАН
Прогноз на 18 листопада / УНІАН

У Дніпрі в суботу без опадів, температура вночі -4°, вдень +2°. У неділю хмарно з проясненнями, температура повітря -4°...+1°.

У Сімферополі завтра буде хмарно, -1°...+4°. У неділю +1°...+5°, без опадів.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють снігопад, температура вночі 22°, вдень 0°. У неділю мінлива хмарність, температура до -3°.

У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі -4°, вдень +1°. У неділю температура до -3°, хмарно.

У Сєвєродонецьку завтра пройде сніг, температура вночі -6°, вдень +1°. У неділю -5°...+1°, без опадів.

Погода на курортах України

У Буковелі в суботу без опадів, температура до -8°. У неділю хмарно, вночі -8°, вдень 0°.

У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі -5°, вдень +1°. У неділю хмарно, вночі -6°, вдень до +1°.

У Трускавці в суботу без опадів, температура до -5°. У неділю температура до -5° хмарно з проясненнями.

У Сваляві завтра сонячно, -6°, в неділю хмарно, температура повітря -5° ...+5°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #погода#сніг#морози
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