Наступного тижня погода в Україні зіпсується - синоптик
Очікуються сильні опади та вітер.
З 20 листопада внаслідок переміщення циклону з районів Середземномор'я в Україні очікується погіршення погоди.
Погода на вихідні: до України йдуть морози (карта)
Очікуються дощі та мокрий сніг. Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.
"Впродовж 20, 21 та 22 листопада внаслідок переміщення циклону з районів Середземномор'я погода в Україні ускладниться. Пройдуть опади: спочатку мокрий сніг та дощ, потім через потепління лише дощ. Опади та вітер можуть бути сильними", - пише вона.
За словами Діденко, на вихідних в Україні буде переважно без опадів. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, вдень 0...+5 градусів.
Нагадаємо, 16 листопада у південних та східних регіонах України очікується сильний вітер, оголошено штормове попередження.
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