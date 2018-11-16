Наступного тижня погода в Україні зіпсується - синоптик

13:51, 16 листопада 2018
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Очікуються сильні опади та вітер.

Наступного тижня в Україні очікується мокрий сніг / Фото УНІАН
Наступного тижня в Україні очікується мокрий сніг / Фото УНІАН

З 20 листопада внаслідок переміщення циклону з районів Середземномор'я в Україні очікується погіршення погоди. 

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Очікуються дощі та мокрий сніг. Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"Впродовж 20, 21 та 22 листопада внаслідок переміщення циклону з районів Середземномор'я погода в Україні ускладниться. Пройдуть опади: спочатку мокрий сніг та дощ, потім через потепління лише дощ. Опади та вітер можуть бути сильними", - пише вона.

За словами Діденко, на вихідних в Україні буде переважно без опадів. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, вдень 0...+5 градусів.

Нагадаємо, 16 листопада у південних та східних регіонах України очікується сильний вітер, оголошено штормове попередження.

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Теги: #погода#сніг#дощ
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