Лісові пожежі в Каліфорнії: 69 осіб загинули, понад 600 зникли безвісти (відео)
Через зміну напрямку вітру сильно задимлені міста Сан-Франциско і Окленд.
Жертвами лісових пожеж в американському штаті Каліфорнія стали 69 осіб, більше 600 зникли безвісти.
Число жертв лісових пожеж у Каліфорнії зросло до 59 осіб (фото, відео)
У штаті вигоріли повністю деякі населені пункти, як, наприклад, містечко Парадайз, повідомляє Euronews.
Судмедексперти шукають останки людей в басейнах, в обгорілих машинах - там, де вони намагалися або знайти укриття, або шукали шляхи до порятунку з вогняної пастки.
Через зміну напрямку вітру сильно задимлені міста Сан-Франциско і Окленд. У школах скасовані заняття, закритий і знаменитий університет Берклі.
Пожежу, що отримала назву "Кемп", частково взято в даний час під контроль, для її гасіння було мобілізовано понад 9 тисяч співробітників пожежної охорони штату.
Нагадаємо, національна асоціація пожежної безпеки порекомендувала власникам домашніх тварин, що знаходяться в зоні можливого поширення вогню в Каліфорнії, продумати план їхньої евакуації.
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