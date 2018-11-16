Лісові пожежі в Каліфорнії: 69 осіб загинули, понад 600 зникли безвісти (відео)

15:09, 16 листопада 2018
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Через зміну напрямку вітру сильно задимлені міста Сан-Франциско і Окленд.

У Каліфорнії продовжують шукати жертв лісових пожеж / REUTERS
У Каліфорнії продовжують шукати жертв лісових пожеж / REUTERS

Жертвами лісових пожеж в американському штаті Каліфорнія стали 69 осіб, більше 600 зникли безвісти.

Число жертв лісових пожеж у Каліфорнії зросло до 59 осіб (фото, відео)

У штаті вигоріли повністю деякі населені пункти, як, наприклад, містечко Парадайз, повідомляє Euronews.

Судмедексперти шукають останки людей в басейнах, в обгорілих машинах - там, де вони намагалися або знайти укриття, або шукали шляхи до порятунку з вогняної пастки.

Через зміну напрямку вітру сильно задимлені міста Сан-Франциско і Окленд. У школах скасовані заняття, закритий і знаменитий університет Берклі.

Пожежу, що отримала назву "Кемп", частково взято в даний час під контроль, для її гасіння було мобілізовано понад 9 тисяч співробітників пожежної охорони штату.

Нагадаємо, національна асоціація пожежної безпеки порекомендувала власникам домашніх тварин, що знаходяться в зоні можливого поширення вогню в Каліфорнії, продумати план їхньої евакуації.

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Теги: #Каліфорнія#пожежна небезпека
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