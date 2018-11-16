Мелітополь засипало снігом (відео)
З 4 ранку дороги і тротуари розчищали за допомогою спецтехніки.
У ніч з 15 на 16 листопада Мелітополь Запорізької області засипало снігом.
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Снігопад почався в 23:00 і припинився о 4 ранку. Зима прийшла в місто на 15 днів раніше, ніж торік, повідомляє "РИА Мелітополь".
З 4 ранку дороги і тротуари розчищали за допомогою спецтехніки. Загалом було задіяно в роботі 12 одиниць техніки. Дороги і тротуари розчищалися за допомогою відвалів, а міст на Новий Мелітополь опівночі посипали піщано-сольовою сумішшю.
Відео: youtube.com / РІА Мелітополь
Нагадаємо, у Дніпрі вранці 16 листопада випав перший сніг. У місті спостерігається мінусова температура повітря, сильний вітер.
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