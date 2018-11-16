Мелітополь засипало снігом (відео)

З 4 ранку дороги і тротуари розчищали за допомогою спецтехніки.

У Мелітополі випав перший сніг / https://www.instagram.com/mv_novosty/

У ніч з 15 на 16 листопада Мелітополь Запорізької області засипало снігом.

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Снігопад почався в 23:00 і припинився о 4 ранку. Зима прийшла в місто на 15 днів раніше, ніж торік, повідомляє "РИА Мелітополь".

З 4 ранку дороги і тротуари розчищали за допомогою спецтехніки. Загалом було задіяно в роботі 12 одиниць техніки. Дороги і тротуари розчищалися за допомогою відвалів, а міст на Новий Мелітополь опівночі посипали піщано-сольовою сумішшю.

Відео: youtube.com / РІА Мелітополь

Нагадаємо, у Дніпрі вранці 16 листопада випав перший сніг. У місті спостерігається мінусова температура повітря, сильний вітер.