На півдні Індії лютує циклон "Гайя": десять людей загинуло (відео)

23:56, 16 листопада 2018
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Основний удар припав на узбережні райони штату Тамілнад.

На півдні Індії лютує циклон "Гайя".

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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Щонайменше 10 життів забрав циклон "Гайя", що налетів на південь Індії. Основний удар припав на узбережні райони штату Тамілнад.

Вітер зі швидкістю 100 кілометрів за годину ламав дерева та рвав дроти. Саме через падіння дерев та ураження струмом загинули люди.

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Теги: #Індія#циклон
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