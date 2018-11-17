Масштабні пожежі у Каліфорнії: загинуло понад 70 осіб, понад тисяча вважаються зниклими безвісти

12:30, 17 листопада 2018
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Пожежі, що бушують з 8 листопада, спричинили найбільшу кількість жертв за всю історію Каліфорнії. Влада штату вважає, що на гасіння вогню може знадобитися три тижні.

Лісові пожежі у Каліфорнії / REUTERS
Лісові пожежі у Каліфорнії / REUTERS

Жертвами масштабних пожеж у Каліфорнії стали понад 70 осіб, більш як тисяча вважаються зниклими безвісти.

Про це 16 листопада повідомив місцевий шериф Корі Хоні, передає Deutsche Welle.

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За останній день кількість зниклих безвісти зросла майже на 400 осіб. У той же час влада попереджає, що в списках зниклих значаться і люди, які перебувають у безпеці, але дані про їхнє місцезнаходження ще не надійшли в загальну базу даних.

За минулу добу рятувальники виявили ще вісім тіл. Таким чином, офіційно загальна кількість жертв пожеж у штаті досягла 71 людини.

Нинішні пожежі, які вирують з 8 листопада, спричинили найбільшу кількість жертв за всю історію Каліфорнії. Згоріли сотні квадратних кілометрів лісу, знищена значна частина території національних парків і заповідних зон, зруйновано тисячі будинків, евакуйовано сотні тисяч людей. Побороти стихію досі не вдається: влада штату вважає, що на гасіння вогню може знадобитися три тижні. 12 листопада президент США Дональд Трамп оголосив Каліфорнію зоною великого стихійного лиха.

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Теги: #США#Каліфорнія#лісові пожежі
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