Масштабні пожежі у Каліфорнії: загинуло понад 70 осіб, понад тисяча вважаються зниклими безвісти
Пожежі, що бушують з 8 листопада, спричинили найбільшу кількість жертв за всю історію Каліфорнії. Влада штату вважає, що на гасіння вогню може знадобитися три тижні.
Жертвами масштабних пожеж у Каліфорнії стали понад 70 осіб, більш як тисяча вважаються зниклими безвісти.
Про це 16 листопада повідомив місцевий шериф Корі Хоні, передає Deutsche Welle.
Будинок відомого голлівудського актора перетворився на згарище після пожеж в Каліфорнії (фото)
За останній день кількість зниклих безвісти зросла майже на 400 осіб. У той же час влада попереджає, що в списках зниклих значаться і люди, які перебувають у безпеці, але дані про їхнє місцезнаходження ще не надійшли в загальну базу даних.
За минулу добу рятувальники виявили ще вісім тіл. Таким чином, офіційно загальна кількість жертв пожеж у штаті досягла 71 людини.
Нинішні пожежі, які вирують з 8 листопада, спричинили найбільшу кількість жертв за всю історію Каліфорнії. Згоріли сотні квадратних кілометрів лісу, знищена значна частина території національних парків і заповідних зон, зруйновано тисячі будинків, евакуйовано сотні тисяч людей. Побороти стихію досі не вдається: влада штату вважає, що на гасіння вогню може знадобитися три тижні. 12 листопада президент США Дональд Трамп оголосив Каліфорнію зоною великого стихійного лиха.
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