18 листопада в Україні холодно, але опадів не буде (карта)

19:02, 17 листопада 2018
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На дорогах, окрім заходу, спостерігатиметься ожеледиця.

Прогноз погоди на 18 листопада / фото УНИАН
Прогноз погоди на 18 листопада / фото УНИАН

Погода у неділю, 18 листопада, в Україні буде сухою, але водночас і прохолодною – загалом температура повітря становитиме 0 – +2 градуси.

Як повідомляє Український гідрометцентр, на дорогах, окрім заходу, спостерігатиметься ожеледиця.

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"Вітер очікується переважно північний, а швидкість його становитиме 5-10 метрів за секунду. Температура вдень – від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла, натомість на Закарпатті та в Криму стовпчики термометрів піднімуться до +8 градусів", – переконують синоптики.

За інформацією Укргідрометцентр, найменша температура у неділю очікується на Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Вінниччині, Чернігівщині, Черкащині, Кіровоградщині, а також на Дніпропетровщині, Полтавщині, Харківщині та Сумщині – в усіх цих областях буде 0 – +2 градуси.

Прогноз погоди на неділю, 18 листопада, у містах України:

Ужгород – +4…+6

Львів – 0…+2

Івано-Франківськ – +1…+3

Тернопіль – 0…+2

Чернівці – +1…+3

Хмельницький – 0…+2

Луцьк – +1…+3

Рівне – +1…+3

Житомир – +1…+3

Вінниця – 0…+2

Одеса – +2…+4

Миколаїв – +2…+4

Херсон – +2…+4

Сімферополь – +5…+7

Кропивницький – 0…+2

Черкаси – 0…+2

Чернігів – 0…+2

Суми – 0…+2

Полтава – 0…+2

Дніпро – 0…+2

Запоріжжя – +1…+3

Донецьк – +1…+3

Луганськ – +1…+3

Харків – 0…+2

Київ – +1…+3

Додамо, синоптик Наталка Діденко зауважила, що 18 листопада на півночі Київщини є можливим невеликий сніг, мокрий сніг.Прогноз погоди в Україні на 18 листопада від Укргідрометцентру

Прогноз погоди в Україні на 18 листопада від Укргідрометцентру
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Теги: #прогноз погоди#погода в Україні
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