Найкращим фото погоди-2018 визнали кадр блискавок над британським Блекпулом
Переможець отримав виграш у 500 фунтів та новий фотоапарат.
Британець Стівен Чітлі отримав нагороду «Weather Photographer of The Year» за найкраще фото погоди. Він зняв блискавку над англійським містом Блекпул, що на узбережжі Ірландського моря.
Як пише ВВС, переможець отримав виграш у 500 фунтів, новий фотоапарат, а також членство у Королівській метеорологічній спільноті, яка щороку організовує цей конкурс.
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Чітлі назвав свою роботу «Електричний Блекпул».
Він став свідком зливи та негоди у Блекпулі, тому вирішив спробувати сфотографувати кілька блискавок.
Зазначимо, що до короткого списку премії увійшла також робота українського фотографа Євгена Самученка. Він представив фото покритого льодом пляжу в Ісландії.
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