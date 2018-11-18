Кількість загиблих через лісові пожежі у Каліфорнії зросла до 76 (відео)
Президент США 17 листопада відвідав райони, спустошені пожежами, і зустрівся з місцевою владою.
Кількість загиблих через потужні лісові пожежі, що продовжують вирувати у Каліфорнії, зросла до 76, зниклими безвісти вважаються понад 1200 осіб.
Лісові пожежі в Каліфорнії: як рятують тварин (фото, відео)
Про це повідомив шериф округу Б'ютт Корі Хонеа, передає "Німецька хвиля". Зазначається, що за останні дві доби кількість зниклих безвісти зросла майже на 700 осіб - зараз в цьому списку зазначені 1276 імен. За словами шерифа, в списках зниклих є люди, які перебувають у безпеці, але дані про це ще не надійшли до загальної бази. Також деякі з імен дублюються.
Президент США Дональд Трамп 17 листопада відвідав райони, спустошені пожежами, і зустрівся з місцевою владою. Він наполягає, що причина стихійного лиха - у поганому управлінні лісовим господарством.
Ця пожежа стала найбільш руйнівною за всю історію Каліфорнії. Невелике містечко Парадайс на півночі штату залишилось в руїнах, там вогонь знищив 9,7 тисячі будинків. Близько 47 тисяч людей не можуть повернутися додому і ночують в центрах надзвичайних ситуацій, церквах та школах, а також у наметах та автомобілях. Поблизу узбережжя Малібу зруйновано майже 500 будинків.
У боротьбі з вогнем задіяні тисячі пожежників, пошукові команди, літаки та гелікоптери. Ситуація ускладнюється сильним вітром, який сприяє поширенню вогню. Метеорологічна служба прогнозує, що наступного тижня у штаті, який оголошений зоною стихійного лиха, підуть дощі.
Погода в Україні
- Вінниця0°... -6°
- Дніпро0°... -7°
- Донецьк-1°... -8°
- Житомир0°... -4°
- Запоріжжя+1°... -5°
- Івано-Франківськ0°... -3°
- Київ0°... -4°
- Кіровоград0°... -7°
- Луганськ0°... -7°
- Луцьк0°... -6°
- Львів+1°... -2°
- Миколаїв+2°... -3°
- Одеса+2°... -2°
- Полтава+1°... -4°
- Рівне0°... -7°
- Сімферополь+7°... 0°
- Суми+2°... -4°
- Тернопіль0°... -4°
- Харків+2°... -4°
- Херсон+4°... -2°
- Хмельницький+1°... -5°
- Черкаси+1°... -6°
- Чернігів+2°... -4°
- Чернівці-1°... -3°