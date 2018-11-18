Новий тиждень почнеться дощем з мокрим снігом у більшості областей (карта, відео)

Завтра, на Півдні України плюс більшість центральних областей, Чернівецька, частина Івано-Франківської та Львівської - дощ, мокрий сніг, можливі сильні опади.

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Погоду в Україні у понеділок, 19 листопада, буде визначати холодний атмосферний фронт. Лише у північних областях сухо і без опадів, у решті регіонів варто готуватись до дощу з мокрим снігом.

Як інформує Укргідрометцентр, у понеділок, 19 листопада, у північній частині України та більшості східних областей збережеться холодне дещо сухе повітря, проте буде без опадів.

Над рештою території України пануватиме волога повітряна маса, посилиться вітер, а на крайньому півдні навіть дещо потепліє.

Так, у Волинській, Рівненській, Харківській, Луганській областях, а також на Київщині, Сумщині та Чернігівщині буде без опадів і переважно сонячно.

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Сніг у понеділок прогнозують на Закарпатті, Прикарпатті, Львівщині, Тернопільщині, а також у Чернівецькій, Хмельницькій та Вінницькій областях.

До дощу із мокрим снігом варто готуватись на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Донеччині. Не обійдеться без опадів й на півдні України.

На дорогах місцями ожеледиця.

У Києві синоптики обіцяють погоду без опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -4-6 градусів, а вдень навпаки піднімуться до 0+2.

Прогноз погоди на понеділок, 19 листопада, у містах України:

Ужгород – +4…+6

Львів – +1…+3

Івано-Франківськ – +1…+3

Тернопіль – 0…+2

Чернівці – 0…+2

Хмельницький – +1…+3

Луцьк – 0…+2

Рівне – 0…+2

Житомир – +1…+3

Вінниця – 0…+2

Одеса – +4…+6

Миколаїв – +2…+4

Херсон – +3…+5

Сімферополь – +7…+9

Кропивницький – +1…+3

Черкаси – 0…+2

Чернігів – +1…+3

Суми – +1…+3

Полтава – 0…+2

Дніпро – +1…+3

Запоріжжя – +3…+5

Донецьк – +1…+3

Луганськ – +1…+3

Харків – +1…+3

Київ – 0…+2

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 19 листопада

Синоптик Наталка Діденко підтвердила прогноз про дощ і мокрий сніг. Так за її словами, завтра, на Півдні України плюс більшість центральних областей, Чернівецька, частина Івано-Франківської та Львівської - дощ, мокрий сніг, можливі сильні опади.

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"Супровід - налипання мокрого снігу, поривчатий вітер, ожеледь та ожеледиця. Циклон. Решта території України - у сухому повітрі. Температура повітря буде без особливих змін. Черговий циклон, який збирався попсувати нерви водім, пішоходам, комунальникам та іншим прошаркам населення 21 та 22 листопада, передумав. Какабека відміняється. Лише. 20 листопада негода ймовірна на Сході України, 21 листопада сніг політає над західними областями", - написала народний синоптик на своїй сторінці у Facebook.

У Києві ж, за словами Діденко, завтра і найближчими днями - без істотних опадів. Вночі незначні морози, вдень або близько нуля, або невеликі 'плюси‘.

"Хіба що часом слизько. Ну, це вже до березня. І ще раз. Завтра у південній половині України несприятливі погодні умови", - попередила синоптик.